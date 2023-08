La grande flore en couleurs. T.3 Textes

Avec plus de 7 800 illustrations et 3 399 espèces traitées, la Grande flore en couleurs réunit en cinq tomes le fruit de trente années d'observations de la nature. C'est un véritable testament de Gaston Bonnier et une oeuvre botanique incontournable qui reste, aujourd'hui encore, une référence pour les scientifiques. Dans un climat de dérèglement climatique et de disparition de la flore, il est d'autant plus important de mettre en avant ce patrimoine et de le sauvegarder. Le livre devient une mémoire de plantes déjà disparues ou qui s'apprêtent à disparaître. Afin de rendre l'ouvrage accessible aux lecteurs passionnés de botanique, nous proposons une nouvelle édition, plus petite, plus souple et à prix réduit pour mettre cette oeuvre patrimoniale à la portée de tous. Le tome 3 contient les notices explicatives des espèces 1 à 1762.