Paleto Et Moi, Souvenirs De Mon Père Indigène

Une anthropologue brésilienne plonge au coeur de la forêt amazonienne pour étudier une tribu aux rites ancestraux : elle y trouve un père adoptif auquel elle rend hommage dans ce texte bouleversant. Alors qu'elle doit faire le deuil de Paletó, figure centrale de la tribu amazonienne des Wari' et véritable père adoptif, l'anthropologue Aparecida Vilaça nous fait revivre ses observations et impressions, son intégration à la tribu, sa découverte des coutumes Wari' et sa relation avec Paletó. Elle retrace aussi les changements profonds, souvent violents, qu'a connus ce peuple marqué par les massacres, les épidémies et une récente conversion à l'évangélisme. Sans artifice, elle retrace l'évolution du peuple Wari' sur près d'un siècle tout en nous racontant avec émotion le lien d'amour et de respect qui s'est créé entre sa famille et celle de Paletó.