De sang et de chair. Shades #1

Noémy a une particularité qui la rend exceptionnelle. Elle est morte. Oui, morte. Depuis trente-huit ans. Et elle hante l'amphithéâtre où elle est décédée. Pas hyper fun, comme vie. Ou comme mort... Seuls les étudiants et leurs conversations passionnantes l'amusent. Enfin, passionnantes, c'est un bien grand mot, mais on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas ? Puis un jour, tout change : le bel Achille fait sa rentrée à l'université. Mais ce n'est pas son physique qui bouleverse l'univers de Noémy (quoi que...), non. Il la voit. Elle, un fantôme ! Et il lui parle... Grâce à lui, elle comprend qu'elle n'est pas seule. Il existe d'autres êtres surnaturels ! Eux, comme elle, sont des Kréatures. Tout un monde nouveau s'ouvre à elle, avec ses règles, ses opportunités, mais aussi ses dangers... Noémy sera-t-elle capable de s'adapter à cette nouvelle réalité ? Après tout, elle est déjà morte, alors, qu'est-ce qu'elle risque ? Si elle avait su...