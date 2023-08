Comment accompagner celui qui souffre?. Le livre de Job

Fort d'une solide connaissance biblique et d'une longue expérience pastorale, Philippe Bak développe le vaste sujet du mal, et surtout du "comment" accompagner celui qui souffre. Il entraîne le lecteur dans une étude du livre de Job, afin de lui offrir de précieux et efficaces conseils à mettre en pratique dans son rôle d'aidant. Un développement clair et passionnant, des témoignages authentiques et pertinents font de cet ouvrage un outil utile pour toute personne désireuse d'être un bon relais de la grâce de Dieu !