Au Nom du Pain. Epoque 1 : Pain noir (1939-1944) Tome 2 : Marie

La recette de la résistance. Durant la Seconde Guerre mondiale, deux familles de boulangers se sont installées dans un même village occupé par les soldats allemands : les Martineau et les Durand. Depuis que son mari a disparu au combat, Marguerite Martineau continue de s'occuper de la boulangerie avec ses deux enfants, Marcelin et Monique. Prête à tout pour faire fuir l'ennemi et venger son mari, elle a mis en place avec son fils Marcelin, un système ingénieux pour faciliter le réseau de communication de la Résistance : cacher des messages dans le pain ! Mais quand le corps du lieutenant Feldberg est retrouvé sans vie par les Allemands, la tension monte d'un cran au village. En représailles, l'ennemi redouble de vigilance et instaure un climat de terreur en traquant le moindre mouvement suspect dans l'espoir de découvrir ce qui se trame juste sous ses yeux. Pour soutirer des informations, les soldats multiplient les interrogatoires et se rapprochent des Durand. Peut-être que la concurrence pourrait leur être utile... Marguerite sent bien qu'elle et sa famille courent un grand danger. Cette situation insoutenable ne peut plus durer... à l'approche des alliés, la peur va changer de camp ! La trilogie Au nom du pain intensifie sa dramaturgie autour d'un aliment simple et essentiel : le pain. Ce deuxième tome clôt le premier cycle qui raconte les années de guerre, l'occupation Allemande et l'organisation de la Résistance. Une forte tension rythme ce récit prenant et surprenant. Une saga familiale historique documentée qui amène un vent de fraîcheur au genre, notamment grâce à l'influence du cinéma de Tarantino, Hitchcock et De Palma.