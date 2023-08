Winter Queen

Qui peut arrêter les forces du mal ? Tout droit sortie du XVIIème siècle, Liz se retrouve mystérieusement projetée à la Nouvelle Orléans en 2019 ! Princesse d'Ecosse et éphémère reine de Bohème, celle qui se nomme en réalité Elizabeth Stuart, est recherchée dans une sombre affaire de meurtres ... Incarcérée par la police locale, son seul espoir de revoir la lumière est... Eddie, un pro des arnaques vaudous ! Mais ce petit escroc a, par le passé, déjà résolu une affaire similaire, et les policiers qui ont fait appel à lui sont dépassés : la première victime, mutilée, est un druide carbonisé dont il ne reste plus rien, et ce meurtre en rappelle d'autres... Liz et Eddie le comprennent rapidement : le meurtre dont Liz est accusée est l'oeuvre d'une puissance maléfique. Une entité qui a déjà tué par le passé, et va continuer de le faire. Pour avoir une chance de l'arrêter, Liz et Eddy vont devoir unir leurs forces, et maîtriser des talents qu'ils ne pensaient pas détenir... . Fernando Dagnino signe ici un thriller ésotérique d'un genre nouveau, où univers policier et fantastique résonnent avec force. Un moment de suspense intense à la croisée des chemins entre Elric, et Seven, porté par un dessin généreux et dynamique.