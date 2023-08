Les enfants de la nuit

Paris, 1976. Eva, onze ans, solitaire, rencontre Christian, treize ans. Entre eux, c'est une amitié fulgurante, un pacte à la vie à la mort. Rejoints par leur bande noctambule, ils partent à la rencontre d'un Paris où tout est encore possible, jusqu'au bout de la nuit. Eva fuit sa mère abusive, cherche l'amour, multiplie les mauvaises fréquentations, brave les interdits... sous l'oeil de la police et des services sociaux. Voici le roman vrai d'une époque que l'on croyait connaître. Eva Ionesco l'éclaire d'une lumière radicale, dans une langue pleine de sortilèges. Une histoire bouleversante et la lutte pour se fabriquer un destin. Des cartes postales expédiées d'un temps perdu retrouvé : une image, un instantané, une phrase, une vision poétique. En guise de paraphe pour l'éternité : la fureur de vivre. Gérard Lefort, Les Inrockuptibles. Eva Ionesco a croisé Marcel Proust dans les bas-fonds de 1976, et ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre pour tenir debout et abolir le temps. Frédéric Beigbeder, Le Figaro magazine.