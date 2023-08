Les temps du passé

Au bord de la route, le pouce levé, Jack Reacher est bien décidé à traverser les Etats-Unis en stop quand, dans les bois du New Hampshire, un panneau lui indique une ville au nom familier : Laconia, où son père décédé est né. En y faisant un détour, il découvre qu'aucun Reacher n'y a jamais vécu. Lui a-t-on menti ? Non loin de là, un couple de jeunes Canadiens tombe en panne et échoue dans un motel. Les propriétaires promettent de les aider à repartir, mais, peu à peu, le doute s'installe. Les chemins de ces personnages se croisent dans de terribles circonstances, car la mort rôde dans les parages... et Reacher, fidèle à lui-même, va devoir s'en mêler.