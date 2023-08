Une philosophie du vin

Qu'est-ce que boire ? Y a-t-il une esthétique du vin ? Une philosophie de l'ivresse ? Brassant des thèmes originaux en la matière, comme la connaissance, l'expérience sociale ou la morale, ce livre, à savourer sans modération, sillonne la route allant de notre palais à notre cerveau. Pierre-Yves Quiviger, qui se définit comme un "amoureux passionné du vin" , y propose une réflexion inédite, érudite et vivante à la fois. De Platon à Clément Rosset en passant par Rousseau, de la Bourgogne au bordelais, du Jura à l'Auvergne il explore les liens entre le plaisir sensoriel que procure la Dive bouteille et la connaissance intellectuelle que l'on en a (ou que l'on aura après l'avoir lu), tout en nous faisant partager, d'une plume allègre et précise, sa joyeuse obsession viticole.