La Saison des débutantes - tome 4 - Clarissa l'étourdie

"Parents d'une jeune fille turbulente, insolente et indisciplinée ? Engagez deux dames bien nées pour lui enseigner les bonnes manières et raffiner le matériau le plus brut. Nous tirons le meilleur du pire". Etre pauvre n'empêche pas d'avoir de riches idées ! Privées d'un héritage qui leur aurait assuré une belle rente, Amy et Effie Tribble, deux charmantes soeurs ruinées, proposent leurs services en tant que chaperons professionnels. L'annonce passée dans le Morning Post saura attirer une clientèle fortunée. A première vue, Clarissa est une jeune fille parfaite : ravissante, riche et aristocrate. Mais elle est d'une telle maladresse malgré son charme qu'elle fait fuir les hommes. Comment lui trouver un mari ? C'est la mission des soeurs Tribble, inquiètes non pour leur réputation de marieuses, mais pour leur précieuse porcelaine !