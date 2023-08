Histoire de France au féminin

Les femmes qui ont marqué notre histoire ? Jeanne d'Arc, Olympe de Gouges, Simone Veil, quelques autres... et c'est à peu près tout. Vraiment ? L'Histoire officielle, établie par les hommes, donne l'impression qu'à part quelques seconds rôles d'exception, les femmes n'ont fait que de la figuration. Il est temps de rétablir la vérité car, à toutes les époques, les femmes, connues ou anonymes, ont été bien présentes : elles ont agi, travaillé, créé, résisté, combattu pour leurs droits mais aussi pour leur pays ! Et les rendre enfin visibles, c'est proposer un récit augmenté de notre histoire, permettant de donner une représentation plus complète de la réalité, étape indispensable dans la longue lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes.