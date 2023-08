Le vendeur augmenté. Réhumaniser la vente

Le numérique a rebattu les cartes dans les entreprises. A l'heure de la data et de son exploitation, les commerciaux peuvent se sentir moins indispensables alors que la fonction marketing est toujours plus présente grâce à ses outils digitaux. Et pourtant, vous découvrirez dans cet ouvrage à quel point ils restent l'élément humain indispensable au bon fonctionnement de la relation client. Comment remettre le commercial au centre de la relation client ? Quelles sont ses nouvelles missions ? Comment peut-il aussi exploiter au mieux ces data pour réussir dans ses fonctions ? Dans ce livre illustré de nombreuses interviews de spécialistes de la vente et des méthodes marketing, vous découvrirez comment les commerciaux doivent repenser leur fonction, afin de ne jamais être remplacés par des robots. Et comment réorganiser l'entreprise autour de la fonction commerciale afin de vendre mieux et de satisfaire les clients. En complément, l'auteur propose un QCM en ligne pour faire le point sur la partie digitale de son activité.