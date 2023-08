Destination Orion. Voyage à bord du télescope James Webb

La nébuleuse d'Orion est une pouponnière d'étoiles où il est possible d'observer des systèmes stellaires en formation. En observant Orion grâce au télescope James Webb, les chercheurs vont remonter dans le temps pour comprendre l'histoire de la Terre. Responsable de la mission d'observation d'Orion, Olivier Berné partage avec nous l'émotion des premières découvertes. Au fil de son récit, il revient sur l'aventure du télescope spatial James Webb, initié par la NASA en 1989 et lancé en décembre 2021. Plus grand télescope jamais envoyé dans l'espace, pour un coût total estimé à 10 milliards de dollars, ce télescope géant promet de révolutionner notre connaissance de l'Univers.