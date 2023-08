Manuel pratique de thérapies comportementales et cognitives. Cas cliniques et applications concrètes

Cet ouvrage, pratique et pédagogique, explique comment appliquer concrètement les thérapies comportementales et cognitives (TCC). Il s'est construit à partir de la double compétence d'enseignant et de superviseur de l'auteur qui a constaté : - d'une part, que les étudiants manquaient d'un outil pour apprendre à maîtriser les approches TCC dans le cadre de leur stage de master ; - d'autre part, que les jeunes psychologues se trouvaient souvent en difficulté pour appliquer concrètement les TCC auprès de leurs patients, alors même qu'ils étaient déjà formés ou en formation.