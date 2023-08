Anthologie mondiale du rugby

Cette anthologie, revue et augmentée, retrace plus de deux siècles d'histoire et de passion. Découvrez ou redécouvrez les temps forts qui ont marqué ce sport résolument frondeur au travers d'une sélection de : 20 GRANDES NATIONS (Nouvelle-Zélande, Angleterre, Afrique du Sud...)70 GRANDS JOUEURS (Jean Dauger, Jonah Lomu, Siya Kolisi...)20 GRANDS MATCHS (1958 : Afrique du Sud - France ; 1991 : Irlande - Australie ; 2019 : Angleterre - Nouvelle-Zélande...).