Abi et les enfants perdus

"Abigaïl, je ne sais pas comment tu as pu entendre parler de ces enfants, mais... il ne faut pas s'amuser avec leur histoire". Abi et sa famille s'installent dans la petite ville de Mandore pour démarrer une nouvelle vie, au milieu des collines et des forêts. Entre une vieille ferme à retaper et des amitiés à recréer, elle prend peu à peu ses marques. Une étrange rencontre avec deux garçons bouleverse bientôt tous ses repères. Abi s'apprête à découvrir les mystères de Mandore... Fantastique et secrets de famille se mêlent sous la plume vive et sensible d'Alexandre Feraga.