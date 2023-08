La prof qui murmure à l'oreille des ados

Julie Anquetin est une prof passionnée ! Plus qu'une vocation, l'enseignement est sa vie. Pourtant, un jour, le verdict tombe. Trois petits points manquants au CAPES et les portes se referment devant elle. Qu'à cela ne tienne, elle monte une agence de soutien scolaire à Rouen et commence à enseigner l'histoire-géographie au CFA (centre de formation d'apprentis) Simone-Veil de Rouen. S'inspirant de différentes pédagogies, dont celles de Montessori et de Céline Alvarez, elle met en place " la classe autonome " , une pédago fondée sur deux principes essentiels : l'autonomie et l'action. Sélectionnée pour le Global Teacher Prize (Nobel de l'éducation) elle expose dans cet ouvrage sa vision et sa méthode avec des outils pédagogiques accessibles à tous (cartes mémoires, mind map, cartes effaçables, frises, quiz, vidéos...).