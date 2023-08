Guinness World Records 2024

Bienvenue dans l'édition 2024 du livre millésimé le plus vendu au monde ! Cette année, plongez dans l'Océan à la découverte des records aquatiques les plus extraordinaires : faune, nature, environnement, navires, sports... Jetez-vous à l'eau ! Retrouvez aussi les sujets les plus populaires : les hommes et les femmes de taille singulière, les animaux les plus doués, les records les plus insolites, les technologies les plus novatrices, sans oublier les sportifs qui nous font rêver. Les plus jeunes détenteurs de records sont aussi à l'honneur. De quoi vous donner des idées pour vous illustrer à votre tour et... qui sait ? ... entrer dans les pages du Guinness World Records.