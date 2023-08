Guide du Routard Budapest 2024/25

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Avec plus de 1 000 ans d'une histoire à la fois splendide et douloureuse, la " perle du Danube " a beaucoup à offrir. Ville cosmopolite autrefois prospère mais abîmée par la guerre, elle présente aujourd'hui le visage d'une capitale bouillonnante, jeune et pleine de vie. Dans Le Routard Budapest, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - 2 itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (se baigner dans la piscine extérieure des bains Széchenyi ou faire la fête dans un bateau sur le Danube), des visites (le Musée national hongrois pour comprendre l'histoire du pays ou le Memento Park pour se plonger dans la période communiste), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - 5 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Budapest hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.