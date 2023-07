Les Royaumes de Nimara Tome 2 : La prophétie

Vicka est sortie des geôles du Roi Freddy, à la seule condition de partir pour Yudor, sur l'autre continent, afin d'en apprendre davantage sur la prophétie de Nimara. Elle est accompagnée d'Aydan avec qui elle vit une relation passionnelle, d'Amrol dont le soutien lui est plus précieux qu'elle ne l'imagine et de trois humains au fort caractère : Kléa, Thomas et Skaye. Tout ce petit monde va devoir apprendre à s'entendre. Après un début de voyage plutôt serein, tout bascule. Aydan prendra une décision qui changera définitivement le cours de l'aventure pour Vicka. De l'autre côté de l'océan, le groupe découvrira des terres dévastées par des phénomènes climatiques étranges et puissants, des peuples divisés et l'inouïe violence des milices anti-hybrides. Prise pour cible par le présumé Empereur, Vicka va devoir affronter l'horreur.