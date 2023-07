" Les mémoires d'une rose " est un voyage intérieur, à la fois puissant et fragile, qui s'expose au monde. Laissant derrière elle la crainte d'être soi, l'autrice fait don de ces rimes, de ces émotions toutes nues, assumées et sublimes, pour transmettre la douceur, la sensibilité et l'espoir dessinés en filigrane dans sa poésie.