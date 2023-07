Quand le peuple veut, il le peut

Amoré est un petit pays nouvellement créé et unifié sur la base des critères de la démocratie moderne. Toutefois, le vécu quotidien de la population ne rime pas avec les principes de ce type de gouvernement : les habitants sont répartis en fonction de leur situation matrimoniale, la population est privée de sa liberté et le fait d'être en couple avec quelqu'un est tributaire du paiement d'une somme selon la loi du pays. Ainsi, dans un pays où les normes sociales sont beaucoup plus importantes que les besoins du peuple, il y a de fortes raisons qu'une partie de la population soit frustrée par rapport à ces traditions et ces lois en vigueur à Amoré, comme c'est le cas pour John. Ce dernier, qui s'est autoproclamé comme étant le sauveur du peuple face aux dérives d'un Etat absent et égoïste, a créé un mouvement du peuple dans le but de libérer tous les habitants en déclenchant une révolution populaire. Alors, parviendra-t-il à sauver le peuple de son cher pays ?