Réussir l'épreuve d'histoire au concours d'entrée aux IEP

Ce manuel est le compagnon indispensable pour préparer l'épreuve d'histoire au concours commun des IEP. Exhaustif, il fournit aux candidats l'ensemble des connaissances pour maîtriser le nouveau programme d'histoire ainsi que des outils essentiels (notions, biographies). Complété par des conseils méthodologiques et plusieurs corrigés d'analyses de documents, ce manuel permet de s'entraîner au mieux et d'aborder sereinement cette épreuve clé du concours. Quentin Lenormand est professeur agrégé d'Histoire, doctorant à Sorbonne Université. Valentin Rhodius est professeur agrégé d'Histoire en poste dans le secondaire et prépare au concours commun des IEP.