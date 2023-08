Ennemie. Rival tome 2

"Il y a des amours qu'on ne récupérera jamais, qui continueront de nous fendre le coeur, qui saignent à grosses gouttes sur toutes nos relations suivantes". Quatre ans après les Finals, Thomas Buchanan et Charlie Williams réalisent enfin leurs rêves. Pour elle, c'est la célébrité et les tournées dans le monde entier. Pour lui, la fin des études à Juilliard et la rencontre de Roxanne. Une jeune femme douce, intelligente mais rêveuse. Tout ce dont Thomas a besoin pour repousser l'âge adulte à plus tard et rester encore un peu adolescent, et insouciant. Mais Thomas n'a jamais oublié son ex-rivale. Or, s'il veut pouvoir avancer, il va devoir se confronter à ce passé. Son passé.