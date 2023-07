Mathématiques Spé & Expertes Tle. Approfondissements pour le supérieur

Cet ouvrage est destiné aux élèves suivant la spécialité mathématiques de terminale, avec ou sans l'option maths expertes, qui veulent, dès le début de l'année : - mettre toutes les chances de leur côté pour bien réussir la terminale ; - commencer à préparer leur arrivée dans le supérieur. Ils trouveront ici : - un cours clair et rigoureux (spécialité et maths expertes) - des QCM, Vrai/Faux et exercices pour vérifier que les bases sont bien acquises - des exercices plus élaborés qui, tout en restant ancrés dans le programme de terminale, sont une initiation à l'" esprit " postbac - des corrigés détaillés, voire très détaillés, donnant des indications, des méthodes, des commentaires, ... de façon à comprendre d'où viennent les bonnes idées - des problèmes longs mobilisant des capacités certaines de calcul et d'abstraction afin de se préparer aux évaluations exigeantes de l'enseignement supérieur scientifique - des approfondissements correspondant à des notions fondamentales, entrevues sur des exemples en terminale et enseignées en première année - des annexes où sont rassemblées différentes notions transversales permettant de faire le point sur des capacités attendues dans le supérieur et pas toujours suffisamment enseignées, faute de temps, au lycée - des formulaires complets, rapides et faciles d'accès.