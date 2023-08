DISNEY - Mes Premières Histoires - La Nature en 6 histoires

Retrouvez un recueil de Mes Premières histoires Disney pour accompagner les 0-3 ans dans leurs premières découvertes ! - Six petites histoires amusantes, à lire avec son tout-petit pour un moment de tendresse. - Une maquette épurée et moderne, avec des pages indéchirables, adaptée aux bébés. 6 belles histoires pour plonger au coeur de la nature et faire découvrir aux tout-petits le monde qui les entoure, avec Panpan, Simba, Bambi et leurs amis.