Mathématiques appliquées ECG2. Logigrammes et cartes mentales pour assimiler le programme

Ce livre est conçu pour donner une synthèse de toutes les notions du programme de mathématiques en les schématisant sous la forme de carte mentale et de logigramme. Il met ainsi l'accent sur l'assimilation et la consolidation de tous les savoirs et méthodes pendant la dernière année de préparation aux concours et permet d'accélérer la préparation des étudiants aux concours d'entrée aux grandes écoles de commerce. Il est illustré par de nombreux exercices d'application directe. Des corrigés de tous les exercices présentent la résolution et la rédaction exigées. Cet ouvrage est à destination des étudiants de deuxième année en classe préparatoire économique et commerciale générale, voie mathématiques appliquées.