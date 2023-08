Légumes. Encyclopédie des produits et des métiers de bouche

Un vrai livre de cuisine didactique et pratique utile au quotidien ! - Didactique car il donne la parole à des jardiniers, des maraîchers et des cuisiniers qui, chaque jour, travaillent un produit qu'ils ont choisi de mettre en valeur. C'est leur savoir-faire que vous découvrirez au fil des pages mais aussi leurs conseils et leurs astuces qui vous permettront de tout connaître des différents légumes et de la meilleure façon de les préparer. - Pratique puisque vous découvrirez 80 recettes illustrées, actuelles et faciles à cuisiner au quotidien. Toutes mettent en valeur les produits en fonction des saisons, légumes de printemps, d'été, d'automne, d'hiver sans oublier les herbes aromatiques. Crème d'artichaut à l'huile de truffe ; Gros farcis à la chair de lapin ; Blanquette de butternut aux girolles ; Potiron rôti à l'huile de noisette ; Chou blanc tandoori au cresson ; Mousseline de panais infusée au thym et au lard ; Céleri rémoulade au crabe... La liste est riche et savoureuse. Légumes est le deuxième tome de l'Encyclopédie des produits et des métiers de bouche.