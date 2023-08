XV à table. Le festin de la coupe du monde

Le rugby sur le terrain et à table ! Le rugby est le seul sport mêlant depuis toujours une rugosité assumée sur le terrain et un amour absolu pour les moments de convivialité en-dehors. "Fourchette" , "cocotte" , "rosbif" ou "cuillère" , ces termes démontrent par A+B que cuisine et rugby ont toujours fait bon ménage. Coupe du monde oblige, 2023 sera une l'année du rugby en France. Pour vivre l'expérience comme il se doit, nous vous proposons de découvrir les traditions rugbystiques et culinaires d'une vingtaine d'équipes internationales, ainsi que quarante de recettes de cuisine du monde, imaginées pour se régaler entre supporters. Dans ce livre : - toutes les infos à connaître sur l'histoire de la coupe du monde, les équipes en lice et leurs traditions culinaires ; - une quarantaine de recettes pour se régaler devant les matchs ; - l'expertise d'un journaliste sportif et d'un chef reconnu.