Grand Dictionnaire Tolkien

Le monde fascinant de la Terre du Milieu regorge de bêtes et de batailles, de héros et d'héroïnes, et de luttes opposant le bien et le mal. Dans ce dictionnaire des sources, David Day, auteur à succès spécialiste de Tolkien, met à profit des décennies de recherche pour détailler les terres, les habitants, les langues, la géographie et l'histoire de la Terre du Milieu, et les nombreux mythes qui les ont inspirés. Cette encyclopédie très complète contient plus de 150 superbes illustrations ainsi qu'une annexe consacrée aux trois légendes et principales sources d'inspiration de Tolkien - la Völsunga Saga, La Chanson des Nibelungen et L'anneau du Nibelung de Richard Wagner.