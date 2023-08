Fondamentaux - Économie politique 3 - Macro-économie (10e édition)

Le manuel Economie politique en 3 volumes (économie descriptive et comptabilité nationale / théorie microéconomique / théorie macroéconomique) est devenu un classique parmi les manuels de premier cycle. Le succès constant de ses nouvelles éditions, depuis plus de vingt ans, manifeste l'intérêt des étudiants et des enseignants pour une pédagogie qui privilégie l'explication du raisonnement économique par rapport à la formalisation mathématique. Ce troisième volume aborde la macroéconomie dans une optique tournée vers la compréhension du débat sur l'usage des politiques monétaires budgétaires et de change. Toutes les données chiffrées ont été actualisées.