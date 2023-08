Les Fondamentaux - Civilisation italienne

Collection Les Fondamentaux Cet ouvrage propose une synthèse des connaissances permettant de mieux comprendre l'Italie d'aujourd'hui. Après une revue détaillée de l'histoire de la formation de l'Italie et de la situation politique actuelle (jusqu'aux élection législatives de 2022), des chapitres thématiques font le point sur la richesse et la variété de l'Italie à travers ses aspects les plus significatifs, ses forces, ses faiblesses, ses certitudes et ses contradictions. De nombreuses cartes, des tableaux et graphiques, à jour des dernières données, nourrissent utilement cette synthèse. PLAN DE L'OUVRAGE 1. Histoire de l'Italie : de 1815 à nos jours 2. Art et culture 3. Economie 4. Institutions 5. Population 6. Education - Le système éducatif italien 7. Religion 8. Loisirs et art de vivre 9. Médias 10. Réalités sociales 11. L'Italie dans l'Europe et dans le monde CLAUDE ALESSANDRINI est professeur agrégé d'italien, Inspecteur Pédagogique Régional d'italien. IVAN AROMATARIO et PATRICE TONDO sont professeurs agrégés d'italien au lycée Les Eaux Claires, Grenoble.