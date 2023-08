Livre son - Les émotions de Gaston - Je gagne même quand je perds

Bien plus qu'un livre, une histoire à écouter ! 5 minutes d'histoire et des sons d'ambiances pour te plonger au coeur de l'histoire. Apprivoiser ses émotions, ce n'est pas la seule chose que Gaston explore en grandissant. Petit à petit, il apprend aussi à vivre avec les autres et tire des enseignements de toutes les petites épreuves du quotidien ! Lorsqu'il joue avec Papa, Maman ou avec ses copains, Gaston déteste perdre. Il boude et parfois même il s'énerve. Mais le plus important n'est pas de gagner, c'est de passer un bon moment tous ensemble ! Comme Gaston, découvre que le véritable gagnant est celui qui sait s'amuser !