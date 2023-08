Oona et le sens de la vie

La veille de ses dix-neuf ans, Oona Lockhart découvre qu'elle ne va pas vivre sa vie de manière linéaire. A chacun de ses anniversaires, elle va faire un bond dans le temps et vivre sa vie dans le désordre... Et si vous deviez vivre votre vie dans le désordre ? La veille de ses 19 ans, Oona Lockhart découvre qu'elle ne vivra pas en traversant le temps de façon linéaire. Son destin est d'avancer en faisant des bonds temporels en avant et en arrière, le jour de son anniversaire. Cette " condition " atypique lui fait sauter des années et parfois des décennies entières de sa vie. Traversant les âges et les modes, à travers la culture pop et les évolutions de la société, Oona est toujours la même femme, mais son image est en constante évolution. Qui sera-t-elle l'année prochaine ? Philanthrope ? Globe-trotteuse ? La femme d'un homme qu'elle n'a jamais rencontré ? Surprenante, magique et déchirante, Margarita Montimore a conçu une histoire qui aborde le poids du temps, l'endurance de l'amour et le pouvoir de la famille. Elle s'interroge aussi sur le caractère inévitable du destin. "Tour à tour tragique et triomphant, déchirant et joyeux, un roman rédempteur". The Guardian