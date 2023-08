Neige sous l'eau

Trésor nazi, plongée sous-marine au large des côtes du Portugal, trafic de drogue, chantage, exécutions sommaires... Tels sont les ingrédients de la nouvelle mission de Harry Palmer, le héros emblématique de Len Deighton, auteur d'Ipcress. Danger immédiat et pionnier du roman d'espionnage moderne. Par l'auteur d'IPCRESS. Danger immédiat, pionnier du roman d'espionnage Un petit village de pêcheurs du Portugal, dans les années 1960. Au large de ses côtes, un sous-marin coulé lors de la Seconde Guerre mondiale qui attise toutes les convoitises : il contiendrait un mystérieux trésor. Cette nouvelle n'a pas échappé au gratin du néonazisme européen, toujours soucieux de raviver les braises du IIIe Reich, qui se lance à sa recherche. Mais ils ne sont pas les seuls et pourraient bien croiser la route de l'agent du contre-espionnage anglais Harry Palmer. Plongées sous-marine, trafic de drogue, chantage, exécutions sommaires... Tels sont les ingrédients de cette nouvelle mission de Harry Palmer, le héros emblématique de Len Deighton, auteur d'Ipcress. Danger immédiat et pionnier du roman d'espionnage moderne.