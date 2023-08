Deadpool - Le livre dont vous n'êtes pas le héros

Combattez la routine et le crime aux côtés de Deadpool dans ce livre dont vous êtes le héros officiel Marvel ! Quand Deadpool voit débarquer chez lui Matt Murdock (alias Daredevil) avec une proposition de mission simple au succès garanti, il trouve cela étrange. Pas de chaos, ni d'imprévu ou encore de plan bancal à l'horizon... C'est loin d'être son style ! Pour éloigner de lui tout semblant de monotonie et faire la lumière sur cette affaire, Deadpool décide d'enquêter, aidé de la première personne qu'il croise dans la rue... vous ! Mais rien ne se passe comme prévu, et vous voilà bientôt à braquer des chambres fortes et à côtoyer de terribles criminels caressant leur moustache (inexistante) d'un air (pas vraiment) menaçant. Le destin de Deadpool est entre vos mains... Ferez-vous les bons choix pour que la mission soit un succès ? Une aventure Marvel officielle aussi explosive qu'hilarante !