Scénariste, actrice et metteuse en scène de pièces de théâtre : découvrez une Thérèse inattendue ! Dans les huit pièces qu'elle a écrites au carmel, deux sont consacrées à son héroïne de prédilection, Jeanne d'Arc, trois à l'enfance de Jésus (dont l'hilarante Fuite en Egypte, qui fit scandale en communauté ! ), une à saint Stanislas Kotska, une nous montre l'amoureux dialogue entre Jésus et Marie Madeleine et la dernière, savoureuse et digne de C.S. Lewis, met en scène le dialogue des démons qui veulent perdre les carmélites. Le dernier volume de notre édition des oeuvres complètes de Thérèse.