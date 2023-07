A l'école du vivant Cycle 2 et 3. Guide enseignant

Au croisement de différentes approches - scientifique, sensorielle, émotionnelle -, ce guide fournit à l'enseignant·e les clés pour accompagner les enfants dans leurs observations, les amener à découvrir les liens qui unissent l'ensemble des êtres vivants et questionner notre manière d'être au monde, socle d'une véritable écocitoyenneté. L'introduction présente les fondements de l'éducation au vivant : - Pourquoi éduquer à la nature ? - Comment relier les enfants au vivant ? - Comment organiser des sorties nature ? 36 activités pratiques sont proposées au sein de trois parties : - Se connecter au vivant : pour développer des compétences transversales (être à l'affût, nommer le vivant, philosopher...), - Observer et apprendre : pour explorer la diversité de la nature à travers différentes thématiques (les plantes sauvages de la rue, les oiseaux à la mangeoire, la nature par temps de pluie...), - Passer à l'action : pour favoriser la biodiversité à l'école (libérer la pelouse, installer des points d'eau, composter...). Le site compagnon https : //vivant. mdi-editions. com complète notre guide : De nombreuses ressources sont disponibles en téléchargement. Vous y trouverez notamment : - Des fiches d'identification (arbres, insectes, oiseaux, plantes sauvages, empreintes d'animaux...), - Du matériel complémentaire pour réaliser les activités (jeu de rôle, photolangage, questionnaire, dispositif d'élevage, page d'ouverture du carnet d'explorateur...), - Des dessins scientifiques à vidéoprojeter, - Une sélection de livres jeunesse sur la nature. Les + de ce guide : - Une approche très accessible ne nécessitant pas que l'enseignante soit experte. - Des activités à réaliser partout, même en ville : dans la cour ou le coin potager de l'école, une friche, un jardin partagé ou un parc de proximité, en classe nature... - Des activités simples à mettre en oeuvre, nécessitant peu d'investissement matériel. L'autrice : Béatrice Venard a été professeure des écoles pendant 15 ans, puis formatrice et conseillère pédagogique. Diplômée en écologie et naturaliste amatrice, elle a oeuvré au cours de sa carrière pour que la nature et les problématiques écologiques trouvent leur place au sein de l'école primaire.