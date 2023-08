On va tous au petit coin - Soulève les rabats et dis au revoir aux couches !

Chevalier, roi ou princesse, tout le monde va au petit coin ! Et, crois-moi, c'est bien plus pratique qu'une couche ! Voici un joli livret cartonné qui pourra persuader votre petit bout de dire adieu à sa couche ! Il sera le compagnon idéal pour aller sur le pot, tout en s'amusant à découvrir sous les rabats que, même les héros de contes et autres histoires, vont sur le trône...