La disparition de Maddie. Fabrication d'un mythe

Rares sont les pays qui ont ignoré la disparition soudaine de Madeleine MC au sud du Portugal en mai 2007. Les pouvoirs publics britanniques envisagèrent l'enlèvement de l'enfant comme un fait avéré alors qu'il était seulement l'hypothèse des parents. Malgré l'absence d'indices matériels, la PJ portugaise finit par se ranger à cette hypothèse. D'emblée les enquêteurs se trouvèrent en butte aux témoignages souvent inconciliables des compagnons de voyage des parents MC (anxieux de se protéger d'une accusation de négligence et solidaires des victimes) et aux pressions diplomatiques et médiatiques. Lorsque deux spécialistes britanniques de renom préconisèrent de suivre la piste parentale en raison de témoignages divergents et de faire venir deux chiens "spéciaux", l'enquête connut une nouvelle orientation. Les parents, devenus témoins assistés, se sentirent offensés et firent appel à un spin doctor et à une batterie d'avocats. Le Ministère public tenta une reconstitution judiciaire avec la participation de tous les protagonistes ; ceux-ci s'y refusèrent tout en sachant qu'il ne restait plus à l'enquête qu'à s'éteindre. Une ordonnance de classement, faute de détermination de la nature du crime, soumit la reprise de l'investigation à l'apparition d'un élément nouveau et pertinent, non sans susciter un malentendu médiatique : l'ordonnance résultait d'une insuffisance de charges, elle n'était pas un gage d'innocence. Mon enquête s'efforce de faire droit à tous les points de vue, questionne les forces et les mécanismes à l'oeuvre et tente d'éclairer ce qui a empêché l'investigation d'aboutir.