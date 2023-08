Les chemins de la parole. En Terre sainte avec les Ecritures

Du sud au nord de cette terre, des lieux ou Histoire et Ecriture sainte tissent un cheminement spirituel. Le lien entre la Terre Sainte et l'Ecriture -Ancien et Nouveau Testaments- l'archéologie, l'histoire ancienne et ce que la découverte du terrain apporte à une connaissance plus profonde de la Bible et la vie spirituelle des pèlerins. Quand la plupart des guides de pèlerinages informent sur les sites à visiter en donnant des références archéologiques et textuelles, mon but principal est de suivre un parcours scripturaire et spirituel qui tient compte de la Bible, des traditions juives et chrétiennes, des pèlerins qui nous ont précédés dans l'Histoire, de la présence des communautés chrétiennes locales autrefois et aujourd'hui. Ce sont les pages de la Genèse à l'Apocalypse, les oracles des prophètes prononcés en ces lieux, les Psaumes qui orienteront notre cheminement. La géographie qui a formé l'expression de la foi juive et des communautés chrétiennes demeure vivante à travers les textes.