Police scientifique. Le renseignement par la trace

Le rôle de la police scientifique est d'abord d'exploiter les traces laissées lors d'activités criminelles. Elle est aujourd'hui équipée de technologies de traçabilité si puissantes, que celles-ci ont en peu de temps démultiplié la quantité de données mises à disposition de l'enquête judiciaire et du renseignement criminel. Or, cette évolution rapide a paradoxalement eu pour conséquence une remise en question du rôle, du statut et de l'action de la police scientifique. Les technologies déferlent dans les champs de la sécurité. De la prédiction du crime à la surveillance, elles sont mises en oeuvre de manière disparate, sans égard pour les équilibres fragiles qui caractérisent les environnements dans lesquels elles sont déployées. Tout se passe aujourd'hui à des échelles devenues gigantesques et intangibles. Les policiers et autres acteurs sont désabusés, car ils sentent que quelque chose leur échappe : quel sens peuvent-ils encore donner à leurs activités dans ce désordre ? Ce livre propose un cadre de pensée qui aide à prendre du recul. Il s'appuie pour cela sur la notion pivot de trace qui constitue l'objet d'étude fondamental de la police scientifique. Un renouvellement s'impose toutefois : avec des ordres de grandeur qui changent, il s'agit de redéfinir les contours d'une discipline qui examine la nouvelle traçabilité des activités humaines dans un contexte judiciaire ou de sécurité transformé. Dans cette conception, la trace devient donc un enjeu de société central.