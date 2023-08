Lou et la princesse Sibel

Alors qu'elle range sa chambre, Lou retrouve l'Histoire de la Princesse Sibel, livre qu'elle adore. Pourtant rien n'a changé : la princesse, le chevalier, le dragon, les beaux paysages... Alors qu'elle aurait aimé lire cette histoire à son petit frère, elle décide qu'il est temps de faire changer les choses au royaume de la Princesse Sibel. Fini d'attendre sagement son promis en peignant indéfiniment ses cheveux parfaits, Lou décide d'intervenir et de montrer à la Princesse Sibel que sa vie pourrait être plus chouette en la rejoignant dans l'album. Finis les cheveux bien peignés et la robe toujours propre ! L'aventure peut commencer ! Mathilde Perrault - Archambault a remporté le concours des Ecrivaines des IEG pour son roman Même pas peur.