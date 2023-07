The Crow : Waking Nightmares

Mark Leung était un policier de Chinatown, jusqu'à ce que sa femme et lui soient brutalement tués et leurs filles enlevées. Aujourd'hui, il a été ramené de l'au-delà par le Corbeau, et arpente les rues de New York à la recherche de ses meurtriers tout en tentant de sauver ses filles des griffes d'un réseau pédophile. L'inspecteur Caitlin Murphy, son ancienne coéquipière, suit la trace sanglante de la vengeance de Mark...