Mighty Morphin Power Rangers Tome 5 : Power Rangers Unlimited

Une fois la menace des Empyreals vaincue et la Terre sauvée, les Omega Rangers doivent se trouver une nouvelle voie ! Des galaxies gigantesques, d'innombrables planètes et d'autres peuples ayant besoin de héros inspirent aux Omega Rangers une audacieuse proclamation : ils iront partout où l'on aura besoin d'eux et seront les héros de l'univers entier. Immédiatement, des appels de détresse en provenance de deux planètes lointaines obligent l'équipe à se séparer. Zack et Trini apprennent rapidement que même les batailles que l'on gagne ont un coût, tandis que Jason et Yale se retrouvent face à face avec un personnage bien connu des fans en mission de vengeance ! Mais protéger la galaxie signifie que Safehaven n'est pas gardé, et lorsqu'une intrusion tourne mal, cela peut sonner le glas pour l'équipe des Omega Rangers...