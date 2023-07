Baki the Grappler Tome 17 : Perfect Edition

De l'orgueil des zoku à l'honneur du Kremlin ! Le tsuppari Chiharu Shiba encaisse les lourdes frappes du champion de box Iron Mickael, dont les poings frappent comme des marteaux d'acier. Sa détermination suscite l'admiration de ses pairs, mais sera-t-elle suffisante pour provoquer l'impensable ? Et quelle est donc cette agitation dont Moscou semble être saisi ? Après Taktarov et son sambo, la fière république de Russie disposerait-elle d'un autre champion pour défendre ses couleurs ? Ce tome, plein de bruits, de sang et de fureur, vous offrira une succession de duels aussi féroces qu'épiques, ainsi que des moments émouvants durant lesquels le jeune Baki s'épanchera sur ses propres motivations...