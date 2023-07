Un jour de printemps, dans la forêt d'Hardelot, une joggeuse tombe sur le corps sans vie d'une jeune femme mutilée. Sans vie ? Non. La victime respire encore, mais les sévices qu'elle a subis sont pires que la mort. Elle n'entend plus, ne voit plus, ne sent plus, n'a plus de mains, peut à peine bouger... Elle est enfermée dans une prison de chair. Quel genre de monstre a pu commettre un acte d'une telle cruauté ? Jodie et Dayne, les enquêtrices chargées de cette affaire, sont perplexes. Premier problème : comment identifier la victime ? Son corps est dans un état tel que rien ne permet de l'identifier. Deuxième problème : pourquoi commettre de telles horreurs si c'est pour laisser la victime en vie ? Troisième problème : les deux jeunes femmes ne voient pas les choses du même oeil... De faux semblants en fausses pistes, suivez ce thriller passionnant au dénouement fracassant.