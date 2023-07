Pink Floyd en France. Les dernières briques

Du Château d'Hérouville aux studios Miraval, en passant par Versailles ou Royaumont, l'histoire de Pink Floyd s'est en partie écrite dans l'Hexagone. A travers les témoignages d'auteurs, de musiciens, de journalistes, de techniciens et de fans, Les dernières briques reviennent sur l'héritage culturel que partagent le groupe et ses membres avec la France depuis plus d'un demi-siècle. Après Pink Floyd en France (désormais épuisé) salué par la presse et les fans, Patrick Ducher invite à découvrir les studios d'enregistrement et des lieux mythiques ou insolites qui ont accueilli David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters et Richard Wright en France. L'ouvrage présente également la genèse de l'opéra Ca Ira, composé par Roger Waters pour raconter la révolution française de 1789. Enfin, la parole est donnée aux plumes qui ont écrit sur Pink Floyd, dans des livres ou des fanzines... sans oublier les nombreux passionnés qui font revivre sur scène la musique d'un groupe légendaire.