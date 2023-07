Des liens indestructibles Tome 5 : Enflammé

Traquer un tueur, maintenir une jeune fille en sécurité et ramener Lucas à temps pour prononcer ses voeux. Ce mariage ne sera pas de tout repos. Les alliances ont été choisies. Le champagne est au frais. Le gâteau décoré. Et leurs relations sexuelles pré-maritales sont à couper le souffle... Lucas Vallois et Andrei Hadeon sont enfin prêts à se passer la bague au doigt. Il y a juste un petit problème. Un fantôme du passé de Lucas se présente quelques jours avant le mariage, demandant désespérément de l'aide. Accompagné de son meilleur ami, Ashton Frost, Lucas décide de retourner à l'endroit où ils avaient juré de ne plus jamais se rendre : leur ville natale, dans l'Oklahoma. Mais le danger est pire que ce à quoi ils s'attendaient. Désormais, ils se retrouvent dans une course contre la montre pour pister un tueur, assurer la sécurité d'une jeune fille et ramener Lucas à temps pour dire "je le veux" . #MM #Suspense #Mystère #Crime #GardeDuCorps #Action #Sexy