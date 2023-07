Couple improbable. Tome 6

Risquer une amitié de longue date en vaut-il la peine ? Maya a déjà eu un faible pour chacun des Larsson. Et qui pourrait le lui reprocher ? Ils sont tous plus beaux les uns que les autres ! Mais, Alex était son meilleur ami. C'est de lui qu'elle a été le plus proche, et elle pensait qu'ils seraient amis pour toujours. Ce qui aurait été le cas, si le père de Maya n'avait pas été un criminel notoire. Bannie de Los Angeles, Maya doit laisser son ancienne vie derrière. Et elle y parvient. Jusqu'à ce que son diplôme de droit lui offre un boulot génial dans la ville qui l'a vue grandir. Oh, et son ex-meilleur ami ? Non seulement Alex Larsson a obtenu un diplôme de droit, lui aussi, mais il est devenu l'homme le plus sexy qu'elle a jamais croisé. Et ce qu'elle désire maintenant ne pourrait être plus éloigné de l'amitié. Risquera-t-elle d'entacher le souvenir de la relation la plus pure et la plus incroyable de sa vie pour une chance d'avoir plus ? Oui, certaines choses valent le risque. Et Alex Larsson est l'une d'entre elles. #RomanceContemporaine #FriendstoLovers #AmourdeJeunesse